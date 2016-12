Borsa Usa, Nasdaq in calo su scia Apple, poco mossi Dow Jones e S&P

NEW YORK, 19 ottobre (Reuters) - Nasdaq in calo alla borsa di New York dopo i risultati deludenti di Apple, mentre gli altri indici sono poco mossi dopo il forte rialzo della vigilia.

Wall Street ha chiuso in forte rialzo ieri con un rally nel finale alimentato da indiscrezioni stampa, poi smentite, di un accordo tra Francia e Germania per un cospicuo rafforzamento del fondo di salvataggio della zona euro Esfs.

L'indice S&P 500 si trova ora sulla parte alta della forchetta di trading che si è consolidata negli ultimi due mesi in area 1.250 punti, con alle spalle un guadagno da inizio ottobre dell'11%. Wayne Kaufman, analista di John Thomas Financial a New York, si aspetta ora un freno al movimento di rialzo per qualche tempo. "Le persone sono nervose per i risultati, anche senza Apple", dice.

Intorno alle 17 il Dow Jones sale dello 0,19%, lo Stndard & Poor's 500 è piatto, mentre il Nasdaq scende dello 0,39%.

A sostenere il mercato è arrivato per contro il dato sull'avvio di nuovi cantieri, in decisa accelerazione a settembre. L'indice immobiliare del Dow Jones è in rialzo dell'1,5%.

Tra i singoli titoli in buon rialzo Morgan Stanley che, grazie a una forte plusvalenza, ha chiuso il terzo trimestre in utile di 2,15 miliardi di dollari.

Apple perde più del 4% dopo l'annuncio di utili e ricavi sotto le attese, per la prima volta da anni, per via di vendite inferiori al previsto di iPhones.