Wall Street - Stocks to watch del 19 ottobre,

Le piazze europee sono positive. Attorno alle 13,20 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 sale dello 0,19%, il derivato sul Nasdaq NDc1 cede, invece, 9,25 punti o lo 0,39% e il contratto a dicembre sul Dow Jones DJc1 avanaza di 44 punti (+0,38%). Prezzi in calo in Europa per i titoli di Stato Usa: il decennale cede 14/32 con un rendimento di 2,214%.

* Apple ha ieri colpito in negativo Wall Street con l'annuncio di risultati sotto le attese per la prima volta in anni, penalizzato dal calo delle vendite di iPhone in attesa dell'uscita dle nuovo modello a ottobre. Le azioni Apple a Francoforte cedono il 5,6%.