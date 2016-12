Wall Street - Stocks to watch del 18 ottobre, ore 13,20

NEW YORK, 18 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono misti, facendo pensare ad un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

Le borse europee si muovono prevalentemente in territorio negativo, dopo che Moody's ha anticipato che potrebbe abbassare il rating Aaa della Francia nei prossimi tre mesi se i costi per salvare le banche e aiutare gli altri membri della zona euro dovessero mettere sotto stress il bilancio di Parigi.

Ricco anche il calendario macroeconomico, che prevede prezzi alla produzione di settembre, stimati in rialzo dello 0,2% su mese e del 6,4% su anno, flussi netti di capitali di agosto e indice Nahb di ottobre, che dovrebbe salire a 15 da 14.

Attorno alle 13,20 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 perde 3,90 punti (-0,33%), il derivato sul Nasdaq NDc1 sale di 11,25 punti (+0,48%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones DJc1 arretra di 21 punti (-0,19%). Prezzi in rialzo in Europa per i titoli di Stato Usa: il decennale sale di 12/32 con un rendimento di 2,11%.