Wall Street - Stocks to watch del 17 ottobre

NEW YORK, 17 ottobre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa suggeriscono un avvio debole dopo che Wall Street ha archiviato le due migliori settimane dal 2009 e dopo che il ministro delle Finanze tedesco ha dichiarato di non attendersi soluzioni definitive alla crisi del debito sovrano nel prossimo vertice Ue. .

Oggi diversi big comunicheranno i risultati, tra cui Citigroup , Well Fargo e IBM . L'agenda macro propone invece l'indice Empire State Manufacturing di ottobre. Le attese sono per una lettura di -4,00 dal -8,82 di settembre. La Federal Reserve pubblicherà i dati sulla produzione industriale e sulla capacità utilizzata a settembre. Gli economisti si aspettano rispettivamente +0,2% e 77,5%.

* Roche , il maggior produttore di farmaci anticancro del mondo, ha intenzione di rilevare Anadys Pharmaceuticals per 230 milioni di dollari per aggiungere al proprio portafoglio i farmaci Hepatitis.

* Il responsabile di Wal-Mart Cina si è dimesso per ragioni personali. La maggiore catena di distribuzione del mondo è in difficoltà in Cina per dissidi con le autorità locali che hanno portato finora alla chiusura di alcuni punti vendita e all'arresto di alcuni dipendenti.