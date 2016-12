Borsa Usa prosegue in calo, male JP Morgan dopo conti, ok Google

NEW YORK, 13 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in ribasso, con gli investitori che tirano il fiato dopo tre giorni consecutivi vissuti all'insegna degli acquisti.

A parte le prese di beneficio, il listino di New York risente dei risultati trimestrali di JP Morgan Chase (-6,5% circa), che hanno deluso le attese, e da indicatori economici cinesi che hanno evidenziato un rallentamento della crescita.

L'andamento di JP Morgan pesa sull'intero settore finanziario: Bank of America arretra del 6% circa.

Tra gli altri titoli in evidenza, Vertex Pharmaceuticals sale dell'8% circa dopo che Ims Health ha annunciato la revisione del numero di prescrizioni di settembre del farmaco prodotto da Vertex per la cura dell'epatite C.