Wall Street - Stocks to watch del 12 ottobre, ore 13,25

NEW YORK, 12 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

Il voto contrario del parlamento slovacco all'ampliamento del fondo di salvataggio dei paesi della zona euro non ha provocato un tracollo delle borse europee, dato che ci si attende comunque un intervento a supporto della Grecia.

I titoli in evidenza oggi:

* PEPSICO ha chiuso il tezo trimestre con un utile per azione di 1,25 dollari e un eps core di 1,31 dollari. Gli analisti stimavano un utile per azioen di 1,30 dollari. I ricavi si sono attestati a 17,6 miliardi di dollari, poco meglio dei 17,18 miliardi stimati. Il colosso delle bibite ha anticipato che quest'anno comprerà titoli propri per 2,5 miliardi di dollari.