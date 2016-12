Borsa Usa contrastata in vista stagione risultati

NEW YORK, 11 ottobre (Reuters) - Wall Street é contrastata, con i traders che prendono posizione sulle azioni più vendute nelle ultime sedute, in attesa che parta la stagione dei risultati.

"Vediamo spunti positivi in vista dei dati societari", dice Wayne Kaufman, strategist di John Thomas Financial a New York. "Il mercato ha visto qualche eccesso in direzione negativa e adesso, in una certa misura, sta recuperando. Le valutazioni dovrebbero essere molto più elevate".