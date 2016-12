Borsa Usa sale per terza seduta di fila, Apple guadagna 1%

NEW YORK, 6 ottobre (Reuters) - La borsa Usa galleggia in territorio positivo tra scambi volatili, registrando la terza seduta consecutiva con il segno più aiutata anche dall'avanzamento dei piani a sostegno delle banche europee.

Yahoo lascia sul campo il 5% ritracciando dopo i guadagni di ieri sera. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla situazione, Microsoft potrebbe fare un'altra offerta per la società, tornando in auge come potenziale acquirente dopo una dura e infruttuosa battaglia per rilevare il gruppo Internet nel 2008.