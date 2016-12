Wall Street - Stocks to watch del 5 ottobre

NEW YORK, 5 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo ma si prevede una seduta volatile dopo che i ministri delle Finanze Ue hanno manifestato un impegno per sostenere gli istituti di credito dell'area euro e in attesa dei dati macro sul mercato del lavoro e sul settore dei servizi.

La borsa Usa dovrebbe beneficiare dei rialzi delle piazze europee ma permane la cautela sulla situazione debitoria dell'area euro mentre gli investitori attendono nuove indicazioni sull'andamento dell'economia dopo gli ultimi incoraggianti dati macro.

In particolare le attenzioni saranno rivolte oggi al report Adp sugli occupati per il settore privato per il mese di settembre (ore 14,15, attese 75.000) e all'indice Ism non manifatturiero, sempre per settembre (ore 16,00, attese 52,9)

Sul fronte macro il mercato giudicherà le trimestrali di Costco Wholesale , Marriott International e Monsanto .

Attorno alle 13,50 italiane, il futures sull'S&P 500 SPc1 guadagna 5,10 punti (+0,46%), il derivato sul Nasdaq NDc1 sale di 8 punti (+0,38%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones DJc1 avanza di 45 punti (+0,42%).

I Treasuries Usa sono in lieve calo con il decennale in calo di 7/32 con un rendimento in rialzo all'1,84%.

I titoli in evidenza oggi: