BORSA USA, indici estendono perdite, male i bancari

New York , 3 ottobre (Reuters) - L'azionario Usa amplia le perdite appesantito dai titoli del settore finanziario tra i più colpiti nelle piazze europee oggi per i timori attorno alla crisi del debito sovrano della zona euro.

I nuovi timori sono stati innescati da quanto emerso nel weekend in una bozza del bilancio greco inviata al Parlamento che mostra come Atena non sarebbe in grado di raggiungere gli obiettivi di bilancio sia per quest'anno che per l'anno prossimo nonostante le forti misure di austerità avviate.