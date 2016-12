BORSA USA, indici negativi, pesano timori Grecia su dato Ism

New York , 3 ottobre (Reuters) - L'azionario Usa è in deciso calo nel pomeriggio a seguito dei nuovi timori sulla Grecia e sulla difficoltà che il Paese sta affrontando per uscire dalla crisi del debito, nonostante i dati sull'Ism manifatturiero di oggi indichino che l'economia Usa si sta rafforzando.

La bozza del bilancio greco inviata al Parlamento ieri mostra che Atene non sarebbe in grado di raggiungere gli obiettivi di bilancio sia per quest'anno che per l'anno prossimo nonostante le forti misure di austerità avviate.