Wall Street - Stocks to watch del 3 ottobre

NEW YORK, 3 ottembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street viaggiano in terreno negativo, indicando un avvio di seduta debole dopo i forti cali della precedente sessione.

I derivati americani risentono dell'andamento delle borse europee, in flessione dopo che una bozza della finanziaria del governo greco per il 2012 pubblicata nel fine settimana mostra che Atene non rispetterà i target sul deficit pubblico concordati con Ue/Fmi e Bce per quest'anno e il prossimo.