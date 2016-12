Borsa Usa poco mossa, guarda a Grecia

NEW YORK, 28 settembre (Reuters) - Gli indici della borsa Usa sono contrastati, con gli investitori cauti dopo un rialzo di tre giorni e in vista della ripresa della missione dei rappresentanti di Fmi/Ue/Bce sulle finanze greche per decidere se il paese riceverà la prossima tranche di aiuti internazionali.

Gli ispettori dell'Unione europea e del Fondo monetario andranno in Grecia per analizzare le nuove misure di austerità, cui devono dare l'approvazione per il via libera agli aiuti.