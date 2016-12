Borsa Usa amplia rialzo, Dow Jones e S&P +2%, su speranze Europa

NEW YORK, 27 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street hanno ampliato i rialzi, con il Dow Jones e l'S&P 500 che segnano guadagni vicini al 2%, spinti dalla speranza che le autorità della zona euro stiano lavorando per aumentare la capacità del fondo di salvataggio (Efsf) per contenere la crisi del debito.

Tra i singoli titoli, WALGREEN CO cede oltre il 4% dopo aver annunciato i risultati e spiegato che non c'è stato un progresso sostanziale nella discussione per il rinnovo dei contratti con Express Scripts Inc .