Wall Street - Stocks to watch del 27 settembre

NEW YORK, 27 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono decisamente positivi, spinti dalla speranza che le autorità della zona euro siano al lavoro su nuove misure per tagliare il debito greco e sostenere le banche del vecchio continente.

I mercati potrebbero comunque rimanere volatili, con gli operatori attenti a qualsiasi notizia che dia indicazioni sul livello di impegno dei governi per evitare un default nella zona euro.

Sul fronte macro gli investitori aspettano l'indice manifatturiero del Midwest di agosto, l'indice dei prezzi S&P Case/Shiller per luglio, la fiducia dei consumatori di settembre e gli indici della Fed di Richmond sui settori manifattura e servizi.

I Treasuries sono in calo in un clima generale più favorevole al rischio. Il decennale cede 18/32 e rende l'1,97%, il due anni arretra di 1/32 e rende lo 0,25% mentre il trentennale perde 1*25/32 con un rendimento al 3,08%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* MOTOROLA SOLUTIONS è oggetto di un'inchiesta delle autorità Usa per stabilire se la società ha pagato bustarelle per conquistare affari in Europa, scrive il Wall Street Journal citando fonti vicine alla situazione. Continua...