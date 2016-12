Wall Street - Stocks to watch del 26 settembre

NEW YORK, 26 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street segnano un rialzo di oltre un punto percentuale sulla speranza che i governi adottino nuove misure per contrastare la crisi del debito della zona euro, anche se la mancanza di azioni concrete rischia di lasciare i mercati volatili.

Questi fattori e più in generale l'impegno dei leader europei per salvare la Grecia dal default stanno sostenendo le borse europee, in deciso rialzo.

* CHEVRON CORPORATION ha dato il via libera al progetto per la produzione di gas naturale liquefatto (LNG) a Wheatstone, in Australia, da 29 miliardi di dollari australiani (28,4 miliardi di dollari Usa), per rispondere alla crescente domanda asiatica.