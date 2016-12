Borsa Usa in forte calo, pesano timori recessione

NEW YORK, 22 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in forte calo, sulla scia del debole outlook sull'economia Usa tracciato dalla Federal Reserve e dei deboli dati macroeconomici cinesi, che hanno alimentato i timori di una recessione globale.

Citigroup Inc e Morgan Stanley perdono rispettivamente il 4,7% e il 6,8% dopo aver toccato i minimi delle ultime 52 settimane nelle prime battute.

Il sentiment del mercato è diventato decisamente negativo dopo la nota di ieri della Fed, che ha annunciato nuove misure di stimolo ma ha anche messo in evidenza la debolezza dell'economia.

Tra i titoli in evidenza, FEDEX CORP perde l'8,6% dopo aver rivisto al ribasso l'outlook per l'intero anno a causa dei prezzi del carburante e della crescita mondiale contenuta, nonostante abbia archiviato il trimestre con un utile in crescita e leggermente sopra le attese.