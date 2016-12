Borsa Usa in calo in attesa Fed, tech sostengono Nasdaq

NEW YORK, 21 settembre (Reuters) - La borsa Usa è debole intorno a metà giornata, con gli investitori riluttanti a prendere posizioni prima dell'annuncio della Federal Reserve, da cui si attende qualche iniziativa per accelerare la ripresa economica.

Secondo le attese la banca centrale dovrebbe ribilanciare il proprio portafoglio a favore dei bond con scadenze più lunghe, spingendo i tassi di interesse a lungo termine - già vicini a minimi storici - ancora più giù in una mossa nota come Operation Twist. La dichiarazione della Fed è attesa alle 20.15 italiane.

"La gente non sa bene come posizionarsi in vista dell'annuncio. Ci sono molte aspettative", commenta Mark Bayko, portfolio advisor di RBC Dominion Securities. Nel caso in cui la Fed si limiti a ribilanciare il suo portafoglio, aggiunge, il mercato sarà deluso.