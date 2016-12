Borsa Usa positiva in attesa decisioni Fed

NEW YORK, 20 settembre (Reuters) - L'azionario Usa è positivo in una seduta discontinua, con gli investitori che sperano che la Federal Reserve vari nuove politiche di stimolo all'economia.

"In realtà non ci sono ragioni per prendere posizione prima di avere un'idea più chiara di cosa farà la Fed e prima della nuova tornata di voci o notizie dall'Europa. Non è un mercato guidato dai fondamentali", dice John Canally, strategist ed economista di LPL Financial a Boston.