Wall Street - Stocks to Watch del 12 settembre

NEW YORK, 12 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un avvio negativo sulla borsa Usa dopo il forte calo della precedente seduta quando la notizia delle dimissioni a sorpresa di Juergen Stark dalla Bce hanno fatto precipitare tutti i mercati.

Le dimissioni di Stark hanno messo in discussione la capacità delle autorità di politica economica di affrontare la crisi del debito in Europa, un problema che potrebbe travolgere un'economia mondiale già sull'orlo della recessione.

Le nuove tensioni sul fronte greco stanno inoltre pesando fortemente sulle piazze europee stamani mentre un portavoce della Commissione Ue ha precisato che la Commissione non sta lavorando ad alcuno scenario che comprenda un default del debito greco.

In leggero rialzo invece i Treasury in attesa delle aste di questa settimana. Il benchmark a dieci anni segna progresso di 4/32 con un rendimento dell'1,9% dopo che nell'overnight i rendimenti per questa scadenza sono scesi all'1,879%, al minimo livello da almeno la Seconda Guerra Mondiale. Il trentennale sale di 16/32 e rende il 3,22%