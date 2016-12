Borsa Usa debole dopo dato sussidi, bilancia commerciale frena calo

NEW YORK, 8 settembre (Reuters) - L'azionario Usa è in calo in mattinata dopo il dato macro sui sussidi di disoccupazione che mostra persistenti difficoltà nel mercato del lavoro anche se la bilancia commerciale, migliore delle aspettative, frena il ribasso.

"La bilancia commerciale è stata migliore delle aspettative nonostante le richieste di sussidi sotto le attese. Questo potrebbe portare una revisione al rialzo delle stime sul Pil e per questo motivo probabilmente non scendiamo così tanto", spiega Sam Ginzburg di First New York.