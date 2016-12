Borsa Usa in calo per crollo occupati Usa, pesano Exxon e Boeing

NEW YORK, 5 dicembre (Reuters) - Continuano a cadere gli indici di Wall Street, appesantiti dai dati preoccupanti sull'aumento del tasso di disoccupazione Usa. Lo scorso mese è andato perso oltre mezzo milione di posti di lavoro acuendo la sensazione di essere di fronte a un deterioramento della peggiore crisi che gli Stati Uniti si trovino ad affrontare in 80 anni.

In uno scenario generalmente negativo, sono i titoli energetici, tecnologici e le società industriali a guidare il ribasso con Exxon Mobil (XOM.N: Quotazione ) in calo di quasi il 4% e Apple (AAPL.O: Quotazione ) in caduta di circa il 2%.

"Questa è un'economia in caduta libera. La fiducia è venuta meno", ha commentato Nigel Gault, economista capo della Global Insight in Massachusetts.

A far tenere il respiro sospeso al mercato è anche il destino dell'industria automobilistica americana, mentre gli AD di General Motors (GM.N: Quotazione), Chrysler e Ford (F.N: Quotazione) tornano a Capitol Hill per supplicare aiuti statali da 34 miliardi di dollari. In caduta libera di quasi il 7% sono anche le azioni del gruppo di aeronautica Boeing (BA.N: Quotazione) nell'attesa dell'annuncio di un ulteriore rallentamento per la consegna del nuovo 787 Dreamliner.