BORSA USA in deciso rialzo dopo dati macro, aiuta Cisco

NEW YORK, 5 novembre (Reuters) - Borsa Usa in rialzo a inizio seduta dopo dati macroeconomici che hanno mostrato un incremento della produttività e un calo delle richieste di sussidi.

Il tono del mercato è sostenuto anche da risultati sopra le attese del big dei tecnologici Cisco Systems (CSCO.O: Quotazione) e da un incremento delle vendite del settore retail in ottobre, anche se molte catene di negozi soffrono in borsa perchè non hanno superato le stime di Wall Street.