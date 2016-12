Wall Street - Stocks to watch del 5 settembre

NEW YORK, 5 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in lieve ribasso, preannunciando un avvio debole della borsa Usa dopo il forte calo - il maggiore da oltre due mesi - registrato ieri. L'S&P500 .SPX e il Dow Jones .DJI sono scesi infatti del 3%, il Nasdaq .IXIC del 3,2% dopo dati deludenti su mercato del lavoro e andamento dell'economia.

Goldman ha ridotto anche le stime sul terzo trimestre della banca e ha abbassato a -11,55 dollari da -10,25 dollari per azione le stime di perdita per l'intero 2008. Nel preborsa Merrill cede il 7,6% a 21,24 dollari.

* Altria Group (MO.N: Quotazione) sarebbe in trattative avanzate per comprare per 10 miliardi di dollari UST (UST.N: Quotazione), società specializzata nel tabacco da masticazione e fiuto. Lo scrive il New York Times che cita fonti vicine alle trattative.