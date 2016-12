BORSA USA in calo su timori ripresa dopo deludenti dati economia

NEW YORK, 5 agosto (Reuters) - La borsa Usa è in ribasso negli scambi del pomeriggio dopo che i deboli dati economici sul settore dei servizi e sul mercato del lavoro hanno alimentato i timori sulla forza della ripresa dell'economia.

"Il mercato non è preoccupato per la ripresa dell'economia, ma per la sua forza e i dati di oggi sul settore dei servizi e sul mercato del lavoro sono stati più deboli delle attese", dice Mark Bronzo, portfolio manager a Security Global Advisor di New York.