Wall Street - Stocks to watch del 5 novembre

NEW YORK, 5 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

Gli investitori non sono stati sorpresi dal comunicato della Federal Reserve che, ieri sera, ha accompagnato la decisione, scontata, di lasciare invariati i tassi. L'istituto guidato da Ben Bernanke ha palesato l'intenzione di lasciare il costo del denaro vicino allo zero per un periodo di tempo prolungato.