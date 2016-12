BORSA USA in rialzo dopo dati più forti delle attese

Brocade Communications Systems Inc (BRCD.O: Quotazione) è in rialzo di quasi il 20%, dopo che il Wall Street Journal ha scritto, citando fonti vicine alla vicenda, che la società è in vendita. Oracle Corp ORCL.O e Hewlett-Packard Co (HPQ.N: Quotazione) sarebbero potenziali offerenti, ma un accordo non è imminente e Brocade potrebbe non andare fino in fondo, scrive il giornale.