Wall Street - Stocks to watch del 5 marzo

La giornata è caratterizzata dall'attesa per il dato sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e per le vendite dei grandi retailer.

In agenda anche gli ordini all'industria di gennaio che sono attesi in calo del 3,5% contro il -3,9% del mese precedente.

* GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione) ha espresso in un filing alla Sec seri dubbi sulla propria capacità di garantire la continuità aziendale. Il futuro della società dipenderà dalla sua abilità a mettere in atto il piano di fattibilità. In caso contrario potrebbe essere costretta a portare i libri in tribunale. Il titolo cede quasi il 7% nel preborsa.