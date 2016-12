Borsa Usa rallenta su Fannie e Freddie nel mirino di S&P

NEW YORK, 25 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street rallentano decisamente, colpiti dall'annuncio che S&P ha messo Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N in creditwatch negativo.

In precedenza, l'azionario Usa era più tonico, sostenuto da indicatori superiori alle attese riguardanti la fiducia dei consumatori e il mercato immobiliare, nonché dalla discesa dei prezzi del petrolio.

Il quadro economico, dunque, suggerisce una tenuta dei consumi: ne beneficiano, in particolare, i settori ciclici.

Trimestrale fatale, invece, per la catena di abbigliamento Abercrombie & Fitch (ANF.N: Quotazione ), in calo di quasi il 7%.

Wachovia WB.N perde circa il 7% a causa di un taglio del rating varato da Morgan Keegan. Zoppicano, in generale, i titoli finanziari, che in settimana aveva messo a segno buone performance. Fra gli altri, Bank of America (BAC.N: Quotazione) scende di quasi il 3%.