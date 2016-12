Borsa Usa giù ma sopra minimi, timori recessione battono Obama

NEW YORK, 5 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono negativi, sebbene abbiano ridotto le perdite rispetto alle battute iniziali.

Il quadro macroeconomico, con le ripetute conferme di scivolamento in recessione che arrivano dagli indicatori, pone in secondo piano l'ottimismo per la vittoria di Barack Obama alle elezioni presidenziali Usa.