Wall Street in rialzo su fiducia consumatori, beni durevoli,case

NEW YORK, 25 luglio (Reuters) - Wall Street balza in rialzo sulla scia del dato della fiducia dei consumatori statunitensi registrato dall'università del Michigan, con il Nasdaq che è salito dell'1%, per poi scendere allo 0,71%.

In giornata sono stati diffusi anche i dati sui beni durevoli, i cui ordini sono saliti dello 0,8% rispetto alle attese di una flessione dello 0,3%, e sul settore immobiliare, con le vendite delle case unifamiliari in calo dello 0,6%, un tasso superiore alle attese.

L'indice che riunisce le società di costruzioni sale del 4,51%, con in testa Pulte con Pulte Homes (PHM.N: Quotazione ), Centex (CTX.N: Quotazione ) e Champion CHB.N in rialzo tra il 5% e il 7%.

Più in sofferenza il settore automobilistico, depresso dalla trimestrale di ieri di Ford Motor (F.N: Quotazione), che ha avuto perdite per 8,7 miliardi di dollari. Il titolo, comunque, è in progresso dell'1,76%, con l'altra grande azienda di Detroit, General Motors (GM.N: Quotazione), che detiene la maglia nera del Dow, in calo del 3,62%. Continua...