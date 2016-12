BORSA USA nuovamente positiva su annuncio buyback Wal-Mart

NEW YORK, 5 giugno (Reuters) - Nuova inversione di tendenza per gli indici dell'azionario Usa, che arrivano a riportarsi oltre la parità grazie all'annuncio del via libera di Wal-Mart Stores (WMT.N: Quotazione) al programma di riacquisto di azioni proprie per 15 miliardi di dollari.