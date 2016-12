BORSA USA - Indici in rialzo dopo dati, bene i bancari

NEW YORK, 4 maggio (Reuters) - La borsa Usa estende i guadagni dopo i dati sulle spese per costruzioni e vendite di nuove case in crescita oltre le attese.

Le spese per costruzioni in Usa in marzo hanno registrato un progresso dello 0,3% a fronte di un'attesa di un calo dell'1,5% mentre, sempre nello stesso mese. Le vendite di case in corso, sono cresciute del 3,2% ben oltre il consensus che era per un dato invariato.