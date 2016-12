Borsa Usa contrastata, Dow scende con Kraft, Nasdaq tonico

NEW YORK, 4 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono in ordine sparso, con il Dow Jones in lieve ribasso, mentre S&P e Nasdaq si mantengono piuttosto brillanti.

L'indice Ism servizi di gennaio, salito a sorpresa, ha fatto trapelare un raggio di sole fra le nuvole che si addensano sull'economia Usa e ha posto in secondo piano le indicazioni complessivamente preoccupanti che provengono dalle trimestrali.

La prospettiva di una recessione meno cruenta di quanto si temesse si traduce in acquisti sui titoli maggiormente sensibili alle dinamiche di spesa delle imprese, come Microsoft (MSFT.O: Quotazione), in crescita del 2% circa, e Apple (AAPL.O: Quotazione), che guadagna il 3%.

In denaro i finanziari, sostenuti dalla prospettiva che il piano dell'amministrazione Obama preveda nuovi aiuti per il settore. Fra gli altri, Jp Morgan (JPM.N: Quotazione) avanza di oltre il 2,5%.

A frenare il Dow è soprattutto Kraft Foods KFT.N, che lascia sul terreno quasi il 9% dopo aver comunicato una trimestrale con utili in calo e aver tagliato le stime sul 2009.

Male anche Walt Disney (DIS.N: Quotazione), che cade dell'8% circa a causa di profitti inferiori alle attese.

Fra gli altri titoli in evidenza, la conglomerata industriale Textron (TXT.N: Quotazione) perde il 18% circa dopo aver annunciato di aver utilizzato linee di credito per 3 miliardi di dollari allo scopo di rimborsare i commercial paper in circolazione.

Allergan (AGN.N: Quotazione), società che produce il Botox, sale di oltre il 2% dopo aver battuto le previsioni degli analisti sugli utili del quarto trimestre.

La banca d'affari Lazard (LAZ.N: Quotazione) mette a segno un progresso del 10% circa grazie a risultati oltre le attese, mentre Philip Morris International (PM.N: Quotazione) scende del 3% circa dopo aver anticipato che gli utili 2009 saranno molto inferiori alle previsioni degli analisti.

Time Warner (TWX.N: Quotazione) scende di quasi due punti percentuali a causa di profitti trimestrali sotto le attese e di un outlook 2009 deludente.