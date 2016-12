Borsa Usa peggiora con GM, bene Starbucks nonostante warning

NEW YORK, 4 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in ribasso, mostrando una tendenza al peggioramento dopo aver oscillato a lungo attorno alla parità.

Wal-Mart Stores (WMT.N: Quotazione ) ha un po' rallentato il passo, pur mantendosi in rialzo di quasi un punto percentuale grazie a vendite superiori alle attese nel mese di novembre.

Il colosso della grande distribuzione beneficia anche della speranza che i ribassi dei prezzi dei carburanti si tradurranno in un incremento delle spese per consumi durante i giorni delle festività natalizie.

Restando in tema di andamento dei consumi, il direttore finanziario della catena di caffè Starbucks (SBUX.O: Quotazione ) ha detto che le vendite sono calate del 9% nelle prime nove settimane dell'attuale trimestre, aggiungendo di non poter fornire previsioni sui primi tre mesi dell'anno prossimo.

Il direttore finanziario di Starbucks ha aggiunto di non attendersi che il gruppo terrà fede alle attese degli analisti sul trimestre in corso, ma ha confermato la strategia di crescita, dicendo di aver individuato un modo per tagliare altri 200 milioni di dollari di costi.