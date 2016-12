Wall Street - Stocks to watch del 4 agosto

NEW YORK, 4 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano una partenza in ribasso sull'azionario Usa dopo i guadagni delle vigilia.

Dopo il rally che ha portato l'S&P 500 ha superare i 1.000 punti per la prima volta negli ultimi nove mesi, gli investitori attendono nuovi segnali sulle prospettive dell'economia anche dai dati previsti oggi come quelli relativi ai consumi reali e redditi personali (per le 14,30 italiane) e alle vendite immobiliari in corso (per le 16,00)