Wall Street in rosso con dati lavoro,tecnologici sotto pressione

NEW YORK, 4 settembre (Reuters) - L'azionario Usa viaggia in territorio negativo dopo che i sussidi di disoccupazione hanno mostrato una crescita inaspettata nell'ultima settimana, mettendo in secondo piano la lettura migliore del previsto dell'indice Ism non manifatturiero di agosto.

Alle 19,45 circa l'indice Dow Jones .DJI è in ribasso del 2,52% a 11.246,77 punti, l'S&P 500 .SPX cede il 2,52% a 1.242,81 punti, mentre il Nasdaq composito .IXIC scambia in calo del 2,63% a 2.272,16.

Tra i titoli peggiori del Nyse, Terex Corp (TEX.N: Quotazione), costruttore di prodotti per il settore minerario e delle costruzioni. Il gruppo perde il 20% in scia all'allarme su utili e fatturato 2008, dovuto a un indebolimento della domanda nell'Europa occidentale e in Nord America.

Nuova seduta di passione per i tecnologici, tra i più vulnerabili alla crisi economica globale. Sul Nasdaq pesa il ribasso di Ciena CIEN.O, gruppo di infrastrutture per la comunicazione, che lascia sul tappeto il 25% dopo aver riportato un calo dei profitti nel terzo trimestre e aver lanciato l'allarme sul rallentamento della spesa per le tecnologie.