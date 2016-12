Borsa Usa tonica in attesa di presidenziali, corrono GE e Cit

NEW YORK, 4 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in deciso rialzo, nell'attesa del risultato delle elezioni presidenziali Usa.

Attesa del duello Obama-McCain a parte, gli investitori hanno accolto con entusiasmo le indiscrezioni sulla volontà del Tesoro di utilizzare risorse ulteriori rispetto al pacchetto di salvataggio da 700 miliardi di dollari per acquisire quote in società finanziarie come GE Capital Group e Cit Group (CIT.N: Quotazione). General Electric (GE.N: Quotazione) balza di oltre il 6% e Cit di oltre il 30%. Un portavoce di Ge, peraltro, ha detto di non attendersi un ingresso nel capitale del Tesoro.