Wall Street - Stocks to watch del 4 agosto

Secondo Hsbc è ancora troppo presto per dire se le difficoltà per il credito nel mercato immobiliare Usa abbiano raggiunto il picco nel primo semestre dell'anno, nonostante i miglioramenti su fronte del tasso di deterioramento dei crediti.

A tenere banco in settimana saranno le decisioni sui tassi da parte della Fed, Bce e Banca d'Inghilterra, malgrado le attese degli analisti siano per una conferma sui livelli attuali.

"Anche se il Fomc si riunirà in questa settimana, non ci sono indicazioni su una modifica dei tassi dall'attuale 2% ma quasiasi segnale in direzione di una politica monetaria restrittiva nel quarto trimestre per controllare l'inflazione potrebbe nuovamente colpire l'azionario", dice in una nota Claire Collingwood, dealer a CMC Markets,