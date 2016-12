Borsa Usa positiva, finanziari e dati macro compensano retail

NEW YORK, 4 giugno (Reuters) - Wall Street prosegue positiva e senza scossoni, trainata dai finanziari e dagli energetici che compensano le vendite sui titoli della grande distribuzione.

Alle 19 il Dow Jones DJI guadagna lo 0,7%, il Nasdaq .IXIC lo 0,5%.

Gli operatori aspettano il dato chiave sulla disoccupazione americana in agenda per domani. Oggi i numeri sulle richieste di sussidi alla disoccupazione e sulla produttività del settore non agricolo hanno sorpreso positivamente il mercato.

Sul fronte corporate, fiacchi i titoli del retail, dopo che le vendite a maggio hanno evidenziato difficoltò nel settore. Wal-Mart Stores (WMT.N: Quotazione), tra gli altri, arretra di quasi un punto percentuale, Costco Wholesale (COST.O: Quotazione) di oltre il 2%.

Tra i farmaceutici balzo di Elan ELN.N sulle voci di una possibile offerta di take over da parte di Pfizer (PFE.N: Quotazione). Quest'ultima cede per contro l'1,4%.

Sale a sorpresa Ciena CIEN.O, nonostante i deludenti risultati del trimestre. La società guadagna sulla prospettiva di ripresa, dicono gli operatori.

Nel settore bancario brillano JP Morgan (JPM.N: Quotazione) il cui prezzo obiettivo è stato alzato da Citigroup e Goldman Sachs (GS.N: Quotazione), promossa da Bernstein Research a OUTPERFORM da MARKET PERFORM.