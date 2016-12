BORSA USA in calo su dati occupazione e Ism servizi, male banche

NEW YORK, 3 aprile (Reuters) - Wall Street viaggia in ribasso dopo che i dati sul mercato del lavoro americano hanno mostrato un ulteriore deterioramento evidenziando la durezza della recessione.

Ad appesantire l'azionario statunitense sono anche i numeri sull'attività nel settore dei servizi in discesa nel mese passato per il sesto mese consecutivo.

Il Nasdaq tiene meglio degli altri indici aiutato dal balzo del 20% di Research in Motion RIM.TO RIMM.O dopo l'annuncio, ieri a borsa chiusa, di risultati migliori delle attese e di un outlook positivo.

"E' ancora un pessimo dato. Il fatto che non sia peggiore del consensus non significa che non sia brutto", commenta Robert Macintosh, capo economista a Eaton Vance Corp a Boston.