Wall Street - Stocks to watch del 4 settembre

NEW YORK, 4 settembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari di Wall Street sono in lieve calo, facendo pensare a un'apertura debole della borsa Usa.

In particolare sui titoli dell'energia potrebbe farsi sentire il rialzo del petrolio CLc1 sopra i 109 dollari al barile, causato dalla chiusura di molte raffinerie statunitensi per i danni dell'uragano Gustav e dalle attese non favorevoli sulle scorte di gasolio.