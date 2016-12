BORSA USA - Indici incerti dopo commenti Obama

NEW YORK, 3 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono poco mossi a fine mattinata, da una parte aiutati dalle dichiarazioni del presidente Barack Obama secondo cui i prezzi dell'azionario sono potenzialmente un buon affare a questi livelli, dall'altra penalizzati dalla continua incertezza sui progetti per sostenere il sistema finanziario.

General Electric (GE.N: Quotazione) cede il 7,6%. Oggi in una lettera agli azionisti il ceo Jeffrey Immelt si è assunto la responsabilità per la reputazione "appannata" della società. Il manager ha anche aggiunto che il 2009 sarà un anno più difficile del 2008 per la società.