BORSA USA in lieve calo, male finanziari e Intel, ok trasporti

NEW YORK, 3 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano con un ribasso contenuto, zavorrati dalle vendite che colpiscono il settore finanziario per effetto dei segnali che giungono dalla Gran Bretagna.

A limitare le perdite contribuisce l'acquisizione della società di servizi ferroviari Burlington Northern Santa Fe BNI.N da parte della Berkshire Hathaway BRK.N di Warren Buffett, un'operazione da 44 miliardi di dollari (compresi 10 miliardi di debiti). Burlington balza del 28% circa, pur restando sotto i 100 dollari offerti da Berkshire. Il veicolo di Buffet è in rialzo di circa un punto percentuale: va ricordato che ogni azione Berkshire vale oltre 100.000 dollari.

Titoli tecnologici in sofferenza dopo che Morgan Stanley ha tagliato il rating del settore dei semiconduttori, riducendo l'outlook su Intel Corp (INTC.O: Quotazione ), che perde circa il 3%.

Male le banche, colpite dalla trimestrale deludente di Ubs UBSN.VX e dal riassetto delle britanniche Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione ) e Lloyds Banking Group (LLOY.L: Quotazione ). I due gruppi britannici saranno costretti a vendere asset per rispondere ai dubbi Ue sugli aiuti pubblici.

Black & Decker BDK.N balza del 24% circa dopo che Stanley Works (SWK.N: Quotazione), in rialzo del 4% circa, ne ha annunciato l'acquisizione per 3,46 miliardi di dollari in azioni.