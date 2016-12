Wall Street - Stocks to watch del 3 novembre

NEW YORK, 3 novembre (Reuters) - I futures sugli indici della Borsa Usa preannunciano un avvio positivo dopo aver chiuso il mese peggiore di sempre a causa dei timori sulla crisi del credito e di una recessione in arrivo.

La giornata si presenta ricca di dati macroeconomici interessanti: le spese per costruzioni di settembre che sono attese in calo dello 0,8% dopo un agosto invariato e l'indice Ism di ottobre che dovrebbe mostrare un valore pari a 41,5 punti contro i 43,5 di settembre.

Ricco anche il carnet di trimestrali anche se non riguardano le principali blue-chip del listino.

Tra i titoli in evidenza:

* Sotto i riflettori i titoli automobilistici in attesa del dato mensile sulle vendite del settore che, secondo gli analisti, dovrebbe essere il peggiore di sempre.

* Merrill Lynch ha abbassato il giudizio su alcuni titoli tecnologici come MOTOROLA MOT.N a "neutral" da "buy" e CIENA CIEN.O a "underperform" da "neutral".

* Un buon numero di dipendenti MERRILL LYNCH MER.N potrebbe lasciare la società in quanto delusi del nuovo piano di bonus promosso da BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione), nuova controllante del broker. Lo scrive il New York Post citando alcuni broker Merrill e osservatori di Wall Street. Continua...