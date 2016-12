Wall Street - Stocks to watch del 3 novembre

NEW YORK, 3 novembre (Reuters) - In sintonia con le borse europee, gli indici di Wall Street sembrano lasciar presagire un'apertura in rosso.

* Ha chiuso il terzo trimestre con vendite per 1,33 miliardi di dollari DANA HOLDING (DAN.N: Quotazione), ma con una perdita netta di 45 centesimi ad azione superiore alle attese Reuters I/b/e/s (-20 centesimi). La società ha però ribadito il suo obiettivo 2009 per una riduzione dei costi e un miglioramento dei prezzi. * Tra le altre trimestrali uscite prima dell'apertura della borsa, COGNIZANT (CTSH.O: Quotazione) ha superato le attese del mercato e ha rivisto al rialzo il suo outlook sull'anno. La società farmaceutica MEDCO HEALTH SOLUTIONS MHS.N ha registrato utili sopra le attese, mentre RUBICON TECHNOLOGY (RBCN.O: Quotazione) ha annunciato una perdita per azione poco al di sotto delle stime. * STANLEY WORKS (SWK.N: Quotazione) comprerà Black & Decker BDK.N per 3,46 miliardi in azioni. Gli azionisti di Black & Decker riceveranno 1,275 titoli di Stanley per ogni azione della società in loro possesso, con un premio del 22% sulla chiusura di Black & Decker ieri sera a 47,34 dollari.