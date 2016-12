Wall Street - Stocks to watch del 3 giugno

NEW YORK, 3 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

* Il costrutture di abitazioni di pregio TOLL BROTHERS (TOL.N: Quotazione) ha chiuso il secondo trimestre fiscale, terminato il 30 aprile scorso, con una perdita per azione di 52 cent, in calo rispetto al rosso di 59 cent di un anno prima. Escludendo svalutazioni per 119,6 milioni, la perdita per azione di Toll Brothers ammonta a 3 cent.