BORSA USA azzera guadagni dopo cautela Bernanke su economi

NEW YORK, 3 marzo (Reuters) - L'azionario Usa azzera i guadagni dell'avvio dopo i commenti prudenti del presidente Fed Ben Bernanke sulle prospettive dell'economia e dati non positivi sull'andamento del settore immobiliare.

In particolare Bernanke ha sottolineato, in un discorso preparato per una testimonianza al Congresso, che le condizioni del mercato del lavoro potrebbero essere incerte.