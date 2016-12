BORSA USA positiva grazie dati case, bene Merck, giù Motorola

NEW YORK, 3 febbraio (Reuters) - La borsa Usa recupera il segno positivo dopo un breve sbandamento, incoraggiata da dati che hanno evidenziato un rimbalzo delle vendite in corso di case nel mese di dicembre.

Brilla con un rialzo di oltre il 4% Merck (MRK.N: Quotazione), che ha battuto le attese sui risultati trimestrali e lasciato invariate le sue stime sul 2009 in un momento in cui le società o tagliano o non azzardano previsioni a causa dello scenario di incertezza.