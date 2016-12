Wall Street - Stocks to watch del 3 dicembre

NEW YORK, 3 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono negativi, facendo pensare a un avvio in calo dopo il rimbalzo di ieri a seguito dell'ottimismo di General Electric che ha lasciato intatto il dividendo.

Oggi alle 16,00 sono attesi i dati dell'indice Ism non manifatturiero a novembre. Le stime sono per un calo a 42,5 secondo un sondaggio Reuters da 44,2 in ottobre. Alle 14,30 sono attesi i dati sul costo del lavoro e della produttività nel terzo trimestre.